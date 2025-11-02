Появление мобильного интернета в селах могут поддержать тюменцы

Появление мобильного интернета в малых населенных пунктах могут поддержать жители Тюменской области до 9 ноября. Голосование проходит на Госуслугах, можно отправить и коллективное письмо в Минцифры России.

Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, в регионе с 2021 года интернет появился в 121 малом населенном пункте. Всего за новые объекты уже отдано более 1,6 тыс. голосов.

Проект реализуется по программе устранения цифрового неравенства. В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населенный пункт из Тюменской области. Прописка в регионе обязательна.

Адрес Минцифры для писем: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, - сообщает Тюменская линия.