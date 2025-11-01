Пять мигрантов выдворят из России по итогам одного ночного рейда в Тюмени

Тюменские полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, с целью выявления и пресечения административных правонарушений за один вечер посетили ряд кафе и развлекательных заведений.

По итогам проверки сотрудники полиции выявили 12 административных правонарушений в сфере миграции и составили протоколы, соответствующие главе 18 КоАП РФ. Из них в отношении 5 иностранцев, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, вынесены постановления о выдворении за пределы России.

Один из иностранцев, прибывший в Тюмень на заработки, не прошел медицинское освидетельствование. В отношении него составлен протокол за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Остальные приезжие привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания на территории страны, а именно за проживание не по месту регистрации. Еще один гражданин нарушил общественный порядок. В отношении него полицейские составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Кроме того, правоохранители проверили ночные заведения на предмет поддельной алкогольной и табачной продукции, а также на законность ее продажи.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений на территории Тюменской области продолжаются.