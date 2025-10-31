Алиментщик уехал на СВО, чтобы отдать долги дочери

Сорокалетний тоболяк много лет числился должником по алиментам у судебных приставов отделения по Тобольску, Вагайскому и Тобольскому районам УФССП России по Тюменской области.

Мужчина то работал, то не работал, платил редко и мало. Трижды привлекался к административной ответственности, но выплачивать алименты не стремился. После очередной уголовной ответственности, в 2024 году, он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. В марте и октябре 2025 года он приезжал в Тобольск в отпуск и приходил к приставам, чтобы взять квитанцию на уплату долга. Таким образом, за два раза он оплатил более 800 тысяч рублей алиментной задолженности своей дочери-подростку.