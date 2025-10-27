Около 800 заявок из Тюменской области поступило на Премию "Россия – страна возможностей"

Тюменская область вошла в ТОП-20 по количеству заявок на Премию "Россия – страна возможностей" - от жителей региона поступило 795 заявок, в целом из более 58 тысяч участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они создают возможности для других. Впереди – оценка экспертного совета и народное голосование, которые определят финалистов и победителей Премии.

Заявочная кампания второго сезона Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходила с 26 сентября. Больше всего заявок поступило в номинациях "Образование", "Культура" и "Добрые дела". В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Первый заместитель гендиректора Президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов:

Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон Премии – и это всё люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество Премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены Премии "Россия – страна возможностей".

Сейчас все заявки проходят технический отбор: проверяется завершённость каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом – не менее 10 человек, для которых участник создаёт возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальноммессенджере MAX. В ходе голосования жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей" будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в Мастерской управления "Сенеж", медийную поддержку информационных партнёров "Новости Mail" и "Дзен", доступ к образовательным программам онлайн-платформы "Диалог" и академии творческих индустрий "Меганом", примут участие в стажировках проекта "Твой ход", а также их ждут специальные возможности от партнёров Премии: индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации "Страну меняют люди", участие в программе наставничества совместно с Движением Первых, приглашения на форумы и образовательные программы Росмолодёжи.

Премия Президентской платформы "Россия – страна возможностей" помогает заявить о себе тем, кто прокладывает путь другим и делает страну лучше шаг за шагом.