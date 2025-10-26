Экскурсию для иностранных студентов провел Африканский союз региона

Африканский союз Тюменской области провел экскурсионный тур "Знакомство с Тюменью" для иностранных студентов. Экскурсанты познакомились со знаковыми достопримечательностями города и узнали о межкультурных сообществах региона. Всего в экскурсии участвовало 43 человека из Бенина, Того, Мали, Бангладеша, Индии, Кении и других стран.

Мероприятие позволило гостям города погрузиться в его историю и культуру, узнать о возможностях межкультурного общения в регионе. Для максимального комфорта и понимания гид вел рассказ на четырех языках: английском, французском, арабском и португальском.

Иностранным студентам показали мост Влюбленных, набережную Туры, главный корпус Тюменского государственного университета, музей "Городская дума", знаменитую "Круглую баню", дом Машарова и другие достопримечательности.

Завершилась экскурсия знакомством с деятельностью местных объединений. Свои проекты представили Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ, Международный клуб дружбы Тюменской области, Welcome-центр Тюменского государственного университета и Union of International Students Тюменского государственного медицинского университета, - сообщает КП-Тюмень.

— Наша цель — помочь новоприбывшим студентам адаптироваться, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества Тюмени и преодолеть культурные барьеры. Мы видим, как важно создать для них комфортную среду. Эта экскурсия — лишь первый шаг. Уверены, что такие инициативы вносят значительный вклад в укрепление межнационального диалога и делают наш регион более открытым и привлекательным для молодежи со всего мира, — рассказал Гбетоо Ромен, председатель Африканского союза Тюменской области.