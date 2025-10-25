Эксперт предупредил о волне обмана на теме снятия самозапретов

В стране новая волна мошенничества. Злоумышленники используют механизмы самоограничения жителей в сфере финансовых операций и азартных игр. Они создают технически совершенные подделки официальных порталов, предлагая упрощенную процедуру снятия запретов.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин выделил ключевую особенность этой схемы: "Мошенники активно используют тот факт, что люди, добровольно установившие запреты, могут испытывать желание отменить их. Сталкиваясь с легитимными бюрократическими процедурами, они ищут более простые пути, что делает их уязвимыми для манипуляций", - рассказал эксперт.

Государственные порталы никогда не запрашивают полные данные банковских карт, не требуют оплаты через сомнительные платежные системы и не предлагают ускоренные процедуры в обход установленных регламентов.

Профессор кафедры экономической безопасности Надежда Капустина дополнила, что развитие цифровой гигиены требует постоянного повышения осведомленности о новых методах социальной инженерии, регулярного мониторинга банковских операций и немедленного реагирования на подозрительную активность.

Специалисты рекомендуют самостоятельно вводить адреса официальных сайтов, избегая переходов по сторонним ссылкам, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять цифровые сертификаты веб-сайтов перед вводом конфиденциальной информации, - сообщает АиФ-Тюмень.