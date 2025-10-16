Путин поощрил наградами пятерых жителей Тюменской области

Президент России Владимир Путин поощрил трех медиков, сотрудника ТюмГУ и спасателя из Тюменской области государственными наградами и званиями.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу:

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден заведующий отделением ОКБ№1 Кирилл Горбатиков

медалью Луки Крымского награждена медсестра Областного центра профилактики и реабилитации Татьяна Дюрягина

почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей лабораторией "Мать и дитя. Тюмень" Татьяне Копусовой.

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу заведующая кафедрой Тюменского индустриального университета Марина Белоножко награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" присвоено начальнику Тюменского поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы "Тюменской областной службы экстренного реагирования" Павлу Ступнику.