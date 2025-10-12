Вузам нужны общие правила по использованию инструментов ИИ

Этические и образовательные стороны использования ИИ в учебном процессе обсудили в ТюмГУ на одной из секций Национального форума преподавателей истории. Разрешать или не разрешать студентам использовать ИИ, если разрешать, то как оценивать? У вузов свой опыт и подход - очевидно, что необходимость их унифицировать и разработать критерии использования ИИ на уровне государства и Миобрнауки назрела.

На сессии обсуждали этику взаимодействия человека с ИИ в образовательном процессе, сохранение академической честности при использовании ИИ-инструментов, интеграцию ИИ в образовательные программы, неравный доступ к ИИ-технологиям и необходимость переподготовки преподавателей. Экспертами выступили директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров, первый проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Василий Дударев, ведущий специалист учебно-методического центра "Антиплагиат" Оксана Молчанова, доцент кафедры регионоведения и цифровой гуманитаристики Казанского федерального университета Луиза Каримова, доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Удмуртского госуниверситета Александр Митряков.

В ТюмГУ использование искусственного интеллекта узаконили еще в 2024 году - в положении о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры прописана возможность подготовки выпускной квалификационной работы с помощью инструментов ИИ, а один из блоков дисциплины „История России“ первокурсники осваивают с помощью бота-графа Уварова. Однако лишь около половины вузов страны готовы в какой-то степени быть толерантными к применению ИИ.

На расширенном заседании Экспертного совета по развитию исторического образования первый проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Василий Дударев обозначил плюсы и минусы использования инструментов ИИ в образовании, сообщил, что на данный момент более половины профессорско-преподавательского состава против того, чтобы студенты при подготовке работ использовали ИИ, и озвучил по итогам секции предложения об обучении преподавателей и разработке общих ля всех вузов критериев по использованию ИИ:

Что можно сделать в этих условиях? По образовательному проекту. Это объявление набора слушателей среди преподавателей и сотрудников университетов для обучения работы со нейросетями, как это делается в ТюмГУ. Регламентирование - подсвечивать искусственный интеллект, разграничивать допустимую помощь искусственного интеллекта и нарушение в использовании этой помощи. Обязательно маркировать искусственный интеллект и его вклад при написании студенческих исследований с указанием названия использованной модели искусственного интеллекта, обоснованием целей использования и методов. Разрешить ИИ-ассистентов в рамках четких правил и запретить скрытую генерацию ключевых результатов. В нормативной базе рассмотреть возможность включения грамотность и работу с генеративными моделями как сквозную компетенцию во ФГОСе (Федеральный государственный образовательный стандарт). Ввести кодекс этики использования технологии искусственного интеллекта. Ввести критерии использования искусственного интеллекта в учебном процессе по единым общим правилам для всех вузов страны.

На практике предлагается рассмотреть запуск плота в университетах по апробации практики применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. "Масштабирование результата возможно лишь только после выстраивания эллективной системы в этих самых пилотных вузах. Но все эти изменения, безусловно, необходимо проводить лишь с ключевой установкой на то, что в центре такой новой образовательной реальности будет человек - преподаватель и студент, и модель взаимоотношений прежде всего между ними с использованием искусственного интеллекта как одного из инструментов такого взаимодействия", - резюмировал Дударев.

Расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования прошел в Тюмени 11 октября на национальном форуме преподавателей истории, организаторами которого выступают Минобрнауки РФ, Российское исторического общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет.

Татьяна Тихонова