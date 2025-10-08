Около 1,6 тыс посылок с помощью из Тюменской области отправлено в Курск и Белгород с начала 2025 года

С начала 2025 года в Курскую и Белгородскую области тюменцы бесплатно отправили по Почте России почти 1 600 гуманитарных посылок, все они безадресные и доставлялись в офисы благотворительных фондов и организаций: Народный фронт, Социальный навигатор, Российский Красный Крест и другие, волонтёры которых работают в приграничных регионах, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения Почты России.

Любой житель Тюменской области может отправить по почте гуманитарную помощь жителям приграничных территорий. Для этого нужно указать индекс, населённый пункт, добавить пометку "До востребования" и название регионального отделения благотворительной организации. В качестве безадресной благотворительной помощи можно направить товары для детей, новую одежду и обувь, постельное белье, медицинские изделия, предметы первой необходимости, средства технической реабилитации. Все вещи должны быть новыми, а вес одной посылки не должен превышать 20 кг.

Также вещи можно принести в любое региональное отделение Народного фронта или Российского Красного Креста, где сотрудники сами подготовят их и отправят с помощью Почты России в Курск и Белгород.

Директор УФПС Евгений Балыбердин:

Развитая логистическая сеть Почты позволяет любому неравнодушному жителю Тюменской области оказать посильную помощь нуждающимся из Курской и Белгородской областей, а участие в акции благотворительных организаций, хорошо знающих обстановку и потребности жителей, помогает сделать так, чтобы каждый груз доброты достигал тех, кто в этом больше всего нуждается.

Акцию по бесплатной отправке посылок в Курскую и Белгородскую области почта проводит с августа 2024 г.