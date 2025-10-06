Преподаватели Тюменского госуниверситета прошли курсы по IT от Яндекс Образования

Школу преподавателей Яндекс Образования, которая помогает вузам готовить разработчиков с актуальными для рынка компетенциями, прошли 15 сотрудников Тюменского госуниверситета, занимающиеся подготовкой будущих IT-специалистов.

Участники школы проходили два трека: развитие профессиональных навыков в backend-разработке и универсальных компетенций по продуктивной работе со студентами. В первом изучили курсы от Яндекса по разработке, которые будут проходить студенты на модулях компании. Во втором — освоили современные форматы преподавания и сопровождения студентов, ознакомились с новыми образовательными технологиями и приобрели навыки, необходимые для подготовки востребованных технологическими компаниями IT-специалистов, сообщили в пресс-службе Яндекса.

Участники программы изучили методы построения доверительной и продуктивной образовательной среды, особенности работы с групповой динамикой, создания здоровой коммуникации со студентами и эффективной обратной связи. Дисциплины в модулях Яндекса ведут как сотрудники компании, так и университетские преподаватели, прошедшие обучение.

Иван Романчук, ректор ТюмГУ, сообщил, что более 850 первокурсников вуза уже учатся по материалам программ Яндекс Образования:

Преподаватели прошли тщательную подготовку под руководством экспертов Яндекса. Их профессионализм и компетентность обеспечивают высокое качество образовательного процесса и гарантируют, что наши студенты получат актуальные знания и навыки в сфере разработки ИТ-решений. Мы целенаправленно выстраиваем образовательный процесс таким образом, чтобы он соответствовал самым современным требованиям рынка труда. Сотрудничество с ведущими технологическими компаниями позволяет нам создавать эффективные образовательные программы, которые готовят специалистов нового поколения, готовых к решению сложных профессиональных задач. Уверен, что такой подход к организации учебного процесса позволит нам воспитать высококвалифицированных специалистов, способных внести значительный вклад в развитие ИТ-сферы и экономики региона в целом.

Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании:

В Яндексе мы уделяем большое внимание поддержке начинающих и опытных преподавателей, руководителей образовательных программ. Именно сильные и вдумчивые преподаватели — ключевой актив современной программы в области машинного обучения, мобильной разработки, программной инженерии. На всех наших совместных программах с вузами преподают сотрудники Яндекса. Но для нас не менее важно помогать университетам усиливать свои преподавательские команды. Мы планируем и расширять работу с преподавателями, и делать её более разносторонней и системной. Так мы не только прокачиваем наши программы, но и обеспечиваем доступность и повышаем качество современного IT-образования.

Всего в 2025 году обучение прошли 373 преподавателя из 27 университетов, которые интегрировали в свои программы по IT-направлениям единые модули по разработке от Яндекса. Освоившие программу будут обучать порядка 7 тысяч будущих IT-специалистов.

В ТюмГУ модули Яндекса внедрены во все образовательные программы, которые готовят бакалавров и специалистов, связанных с ИТ-решениями. На курсах студенты изучают backend-разработку по материалам компании.