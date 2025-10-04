Родителям тюменских школьников объяснили, чем хороша новая система оценки их знаний

Фото - @av_moor

С 1 сентября во всех школах Тюменской области введена средневзвешенная система оценивания, однако из-за ряда фейков у родительского сообщества возникло недопонимание ситуации, поэтому информационный центр правительства региона решил опубликовать пояснения с мнениями авторитетных педагогов.

Самое распространенное заблуждение - если ребенок получил за контрольную "2", то в журнал пойдут сразу три штуки. Это неправда. Исправлять придется одну "2", но не скаченным из интеренета или сочиненным ИИ рефератом, а именно материалами контрольной.

Новый способ подсчета успеваемости, при котором разные виды работ имеют разный "вес", позволит родителям увидеть реальный уровень знаний детей задолго до сдачи ОГЭ или ЕГЭ, подчеркивают в образовании.

Лидия Щербакова, педагог с 40-летним стажем:

Каждая работа весит по-разному, в зависимости от сложности задания и подготовки. Контрольную выполнять сложнее, это срез знаний, поэтому вес ее тяжелее. Такая система рассчитана на объективную оценку знаний. Плохую отметку за контрольную ты можешь исправить, а не перекрыть другой работой. И тогда к моменту сдачи экзаменов у ребят будут выше шансы их хорошо сдать.

Лидия Русакова, народный учитель РФ, директор школы №70:

В нашей школе средневзвешенную систему оценок ввели в начале прошлого учебного года. Этот подсчет успеваемости способствует повышению качества образования. За год увеличилось число медалистов. Это инвестиции ребенка в самого себя: дети начали больше читать, больше работать творчески. Ребята включили свой ресурс, они начали видеть, где могут быть лучше.

Почему система оценивания должна быть единой для всех образовательных учреждений региона? На это вопрос ответила в эфире "Вечернего хэштега" глава департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец: