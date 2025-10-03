Дань истории: в Ишиме открыли мемориал "Бронепоезд № 742 "Патриот".

Мемориал "Бронепоезд № 742 "Патриот" открыли 3 октября в Ишиме, это макет настоящего бронепоезда, который был создан в годы Великой Отечественной войны ишимскими железнодорожниками, сообщил губернатор Александр Моор.

Полноразмерная копия бронепоезда воссоздана по архивным чертежам и фотографиям Минобороны России. Длина макета – 40 метров, в него вошли платформа ПВО, бронеплатформа, бронепаровоз и тендер для угля.

Работа над комплексом проводилась совместная: специалисты РЖД транспортировали и устанавливали мемориал, руководство города благоустраивало привокзальную площадь. Средства на закупку материалов и частей выделены из бюджета области. По мнению губернатора, место станет новой точкой притяжения и площадкой для проведения памятных мероприятий.

"Особенно символично, что мемориал открыт в год 80-летия Великой Победы. В Тюменской области бережно сохраняются такие символы. Торпедный катер "Комсомолец" в Тюмени, планер А-7 в Заводоуковске и бронепоезд "Патриот" в Ишиме – эти памятники объединяют поколения, помогают сохранять правду о войне и выражают благодарность защитникам Отечества – героям прошлого и настоящего", - подчеркнул Моор.