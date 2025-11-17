Тюменская область снова перевыполнит план Минстроя по вводу жилья

Более 2,1 млн квадратных метров жилья уже введено в Тюменской области в 2025 году - всего за текущий год ожидается 2,650 тысяч квадратных метров, что на 47 тысяч квадратов больше по сравнению с 2024 годом и более чем на 300 тысяч квадратов превышает согласованный с Минстроем РФ показатель (он 2,332 млн. Такие данные во время заседания пресс-клуба Союза строителей Тюменской области привёл заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Вадим Ряска.

Регион снова перевыполнит план жилищного строительства, сохранять высокие темпы помогают меры господдержки, отметили в ГУС. "Правительство ведёт своевременную подготовку и актуализацию градостроительной документации, организована работа по вводу в оборот федеральных земель. Также для застройщиков снижается количество административных процедур, сроки выдачи разрешений", - рассказал Вадим Ряска.

В Тюменской области на сегодня зарегистрировано 110 застройщиков, они возводят 330 многоквартирных домов. На заседании представители компаний рассказали о мероприятиях, помогающих им "держать марку", в том числе - о внедрении передовых технологий строительства и техническом оснащении объектов. Это было третье заседание пресс-клуба Союза строителей Тюменской области после длительного перерыва. Следующую встречу наметили на начало 2026 года.