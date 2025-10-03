Тюменская клиника выплатит полмиллиона рублей семье умершего от рака легких пациента

Областная клиническая больница выплатит 500 тысяч рублей за оказание некачественной медицинской помощи пациенту, который полгода ходил по врачам и скончался через два дня после госпитализации с диагнозом "рак легких".

В суде установлено, что с октября 2022 года у 70-летнего тюменца появились боли в спине и сильное затруднение дыхания. С указанными жалобами он на протяжении шести месяцев обращался к врачам за помощью. В апреле 2023 мужчина госпитализирован в Областную клиническую больницу № 2, где спустя двое суток скончался с диагнозом "рак правого легкого".

Судебные эксперты выявили нарушения при оказании медицинской помощи в больнице. Вдова и двое дочерей обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В рассмотрении гражданского дела принял участие работник прокуратуры Центрального административного округа города Тюмени и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.