В Затюменском парке поселились альпаки

В Тюмени появился парк альпак "Симба" — новый семейный центр отдыха и общения с животными, о новом развлечении для орожан сообщил глава города Максим Афанасьев.

По словам главы, у парка альпак "целая концепция": здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода.

"Идея создания парка родилась в теплой дружеской беседе, а впервые я представил этот проект широкой публике на III Международном бизнес-форуме "СУП" в августе. Сегодня парк открыл свои двери для первых посетителей", - поделился новостью Афанасьев.

Надо отметить, "Симба" не новинка для Тюмени. Парк альпак "Пача Мама" уже есть на 10-й км Салаирского тракта.