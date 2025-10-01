В Затюменском парке поселились альпаки

17:38 01 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени появился парк альпак "Симба" — новый семейный центр отдыха и общения с животными, о новом развлечении для орожан сообщил глава города Максим Афанасьев.

По словам главы, у парка альпак "целая концепция": здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода.

"Идея создания парка родилась в теплой дружеской беседе, а впервые я представил этот проект широкой публике на III Международном бизнес-форуме "СУП" в августе. Сегодня парк открыл свои двери для первых посетителей", - поделился новостью Афанасьев.

Надо отметить, "Симба" не новинка для Тюмени. Парк альпак "Пача Мама" уже есть на 10-й км Салаирского тракта.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев , парк Затюменский
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025