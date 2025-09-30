На стене госархива в Тюмени нарисуют мурал как в Краснодоне

Двадцать молодых людей из Луганской и Донецкой Народных Республик, участвовавших в форуме "УТРО" в составе тюменской и курганской делегаций, положили начало муралу в Тюмени - он станет копией мурала, выполненного в подшефном для двух регионов Краснодоне.

Мурал в 400 квадратных метров появится на стене Государственного архива социально-политической истории Тюменской области (ул. Хохрякова, 59) к середине октября. В основе мурала — соединение прошлого и настоящего. С левой стороны — изображение микросхем и технологий, которые плавно переходят в правую сторону, где расположится тюменский ковер. 29 сентября ребята из исторических регионов нанесли изображения на стену в трафаретной технике под руководством художника Марии Ермиловой.

Ранее, в рамках проекта "Твоя история", мурал с таким же рисунком реализовали с 8 по 12 сентября на территории Краснодона. Он появился благодаря совместной работе жителей города, активной молодежи и лидеров сообществ. На открытии арт-объекта присутствовало больше ста человек.