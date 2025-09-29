Разные вирусы распространяются с разной скоростью

Способ передачи инфекции играет ключевую роль: воздушно-капельные инфекции, такие как грипп или корь, распространяются молниеносно — достаточно чихнуть в общественном транспорте. В то же время, вирусы, передающиеся через кровь, такие как ВИЧ или гепатит B, распространяются гораздо медленнее.

Заразность вирусов измеряется специальным показателем R₀, который показывает количество людей, которых может заразить один больной. Например, у кори этот показатель достигает 18, у COVID-19 он составлял 2-3, а у MERS-CoV — менее единицы. Важным аспектом является и "тайминг": некоторые больные становятся заразными еще до появления симптомов, как это было при COVID-19. Это делает инфекцию особенно коварной, так как человек может не знать о своей болезни, но уже заражает окружающих, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Социальные факторы также играют огромную роль. В мегаполисах с плотным населением и активным транспортным сообщением инфекции распространяются быстрее, чем в сельской местности". Таким образом, понимание всех этих факторов помогает лучше подготовиться к борьбе с эпидемиями и контролировать их распространение", - рассказала врач-инфекционист Светлана Звонцова.