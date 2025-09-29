Бальнеотерапевтические процедуры проводят в "Роднике"

Специалисты тюменского Центра комплексной реабилитации "Родник" используют для оздоровления детей природные свойства минеральной воды и лечебной грязи.

Глубина имеющейся здесь скважины — 1260 метров. Родниковая вода — хлоридо-натриевая йодобромная со средней степенью минерализации. Соли натрия, ионы магния, кальция, хлора, брома и йода воздействуют на хеморецепторы кожи во время процедуры и после нее. Йод и бром проникает через кожу и легкие и принимает участие в обменных процессах.

Минеральные ванны нормализуют процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, стимулируют кровообращение, дыхание и нервно-мышечный аппарат.

Сапропелевые грязи добываются в реликтовом озере Большой Тараскуль. Сапропель имеет сложный химический состав: сухой остаток состоит на 70-80% из органического вещества с высокой биологической активностью.

В "Роднике" рекомендуют грязи детям с заболеваниями органов дыхания, костно-мышечной системы, с ДЦП и ребятам с нарушениями речи.

Сапропель способствует снятию боли в суставах, рассасывает отеки и имеет выраженное противовоспалительное действие. Обертывание грязями восстанавливает метаболические процессы в организме, улучшает лимфообращение и помогает регенерации кожи.

В прошлом году в "Роднике" появилась многофункциональная гидромассажная ванна "ГОЛЬФСТРИМ". Подводный душ-массаж сочетает в себе лечебное действие водной среды и механического массажного воздействия струй заданной интенсивности.

Гидромассаж восстанавливает правильный водный баланс в организме, активизирует его защитные силы. Аэромассаж устраняет усталость и улучшает настроение, а хромотерапия усиляет трофики тканей и уменьшает симптомы "сенсорного голодания" — вялость, апатию и др.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).