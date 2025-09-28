Стало известно, где выступают стендаперы после пожара в Доме печати в Тюмени

Пожар в тюменском баре "Дом печати" не остановил работу местного сообщества стендап-комиков. Организаторы проекта Stand Up Lab оперативно нашли выход из ситуации и продолжают проводить мероприятия на других площадках города.

По словам комика Султана Кучербаева, несмотря на потерю одной из самых крутых площадок в городе, в Тюмени есть много мест для выступлений: "В Тюмени все условия для развития стендапа: площадки, полные залы на открытых микрофонах. „Дом печати“ погорел. Конечно, очень грустно. На мой взгляд, это одна из самых крутых площадок в городе, но помимо него есть много мест, где можно выступить".

Продюсер проекта Алексей Ганов рассказал о текущей ситуации: "Нам пришлось отменить одно шоу, другие удалось перенести. 19 сентября мы провели первый стендап-концерт в кинотеатре. Будем продолжать. Как только в „Доме печати“ завершится ремонт, мы вернемся на эту площадку".

Проект продолжает развиваться в прежнем режиме. В городе еженедельно проходит 7–10 мероприятий различных форматов: от импровизационных шоу до традиционных "открытых микрофонов". В основном составе тюменской команды 20 постоянных резидентов и еще 40 начинающих комиков, - сообщает Тюменская область сегодня.