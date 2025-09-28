Всероссийский турнир стилистов пройдет в Тюмени

В начале октября в Тюмени пройдет Всероссийский турнир стилистов.

- Турнир стилистов — это уникальная площадка, объединяющая ведущих стилистов, российские бренды, ритейл и экспертов индустрии, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. - Финал турнира стилистов пройдет на площадке ЦУМа в рамках Недели моды Сибирь. А предшествовать ему будет масштабный образовательный форум для руководителей брендов и модельеров. Мы делаем ставку на тюменских стилистов, которые не раз заявляли о себе на серьезных форумах и составляют основу нашего модного пространства "Смыслы".

Главную цель организаторы Всероссийского турнира стилистов видят в создании устойчивой системы для роста российского fashion-рынка через образование, практику и нетворкинг.

- Модная индустрия сейчас с одной стороны переживает подъем, с другой испытывает сложности. Согласно данным Агентства стратегических инициатив в 2023 году ее вклад в ВВП составил 0,08%, но к 2030 году ожидается рост до 0,46%. Выручка отрасли достигла 421 млрд рублей, а к концу десятилетия может превысить 1,2 трлн рублей. В то же время эксперты отмечают, что производители и дизайнеры слабо взаимодействуют между собой. Себестоимость локального производства растет, вынуждая бизнес искать подрядчиков за рубежом. Наша общая цель - консолидация производителей и дизайнеров. И Всероссийский турнир стилистов, который пройдет в Тюмени, в немалой степени этому поспособствует, - пояснил руководитель тюменского Агентства креативных индустрий Алексей Краев.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.

