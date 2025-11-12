Матвиенко положительно оценила работу губернатора Югры за последний год

Губернатор Югры Руслан Кухарук на рабочей встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудил планы и инфраструктурные проекты для развития округа, представленные делегацией региона в рамках Дней Югры в Верхней Палате Федерального Собрания.

Губернатор отметил, что на заседаниях комитетов в Совфеде говорили о социальных и экономических эффектах, которые будут достигнуты для жителей округа при реализации региональных инициатив, в частности они касаются развития инфраструктуры, улучшения качества жизни и перспектив автономного округа.

"За последний год вашего руководства очень много позитивного произошло в регионе. Открылся мост через Обь долгожданный ... Это такое большое событие для округа. Знаю, что в поле зрения вас как губернатора и все вопросы экономические, социальные. Радует, что за последний год такое движение в сфере здравоохранения, открыто 8 объектов, 16 прошли капитальный ремонт. У вас достаточно стабильная ситуация кадровая в медицинской сфере. Тем не менее, конечно, есть над чем работать. Специалисты по ряду профессий, дефицит, надо на это обратить внимание, чтобы была доступность полная здравоохранения. В целом, очень позитивная динамика развития, несмотря на все сложности, на все трудности. Так что вы большие молодцы", - сказала, обращаясь к Кухаруку Валентина Матвиенко.