В Тюмени успешно перезапустили марафон

Марафон "Врата Сибири" состоялся в Тюмени, за два дня в забегах на различные дистанции приняли участие более 3,5 тысяч человек из 21 страны и 98 городов, сообщил глава города Максим Афанасьев.



"Мы долго готовились к этому событию, объединив усилия партнёров, спортивных сообществ, беговых клубов и органов власти. Все понимали важность сохранения и развития тюменских традиций, которые делают наш город уникальным и притягательным для спортсменов со всего мира. Два насыщенных дня пролетели незаметно: набережная и центральные улицы Тюмени превратились в единую спортивную площадку. Особенно запомнились участникам нашего мероприятия фан-зоны, организованные школьниками, студентами и представителями спортивных сообществ. Их поддержка и энергетика помогли участникам держать темп и преодолевать дистанцию с улыбкой", - отметил Афанасьев.

Ветеран спорта Анатолий Березин в этом марафоне улучшил свой предыдущий результат на 9 минут и установил личный рекорд на дистанции 10 км. На дистанцию 10 км вышел и легендарный марафонец Николай Керимов, установивший в 1992 году рекорд в Тюмени — 2 часа 15 минут 35 секунд, который пока никто не превзошёл. Победителем Тюменского марафона на 42,2 км стал Михаил Максимов из Санкт-Петербурга, участник бегового клуба Run Clan SCL 42. Тюменец Андрей Терентьев на этой дистанции вошел в тройку лучших.

Афанасьев поблагодарил волонтёров за "удивительно тёплую и дружескую атмосферу" - по его словам, их искренность и готовность помочь сделали марафон по-настоящему родным и близким каждому участнику. Слов признательности удостоены и организаторы во главе с с Романом Берестовским, и партнёры, кто поддержал и принял участие в этом историческом событии.