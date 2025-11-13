Микрорайоны Казарова, Березняковский и близлежащие СНТ на ночь остались без света из-за аварии

09:34 13 ноября 2025
В связи с аварийным дефектом кабельной линии 10 кВ (нагрев и рост частичных разрядов) подстанции Казарова 110 кВ, 13 ноября с  00:43 до 06:12 для проведения неотложных работ сотрудники АО "Россети Тюмень"  отключили участок линии электроснабжения. Под отключение попали потребители микрорайонов Казарова, Березняковский и близлежащих СНТ.  Часть потребителей перезапитали по резервным схемам электроснабжения. На месте проведения работ находилось необходимое количество специалистов и техники.

На текущий момент все потребители с ресурсом.

