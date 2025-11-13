Микрорайоны Казарова, Березняковский и близлежащие СНТ на ночь остались без света из-за аварии

В связи с аварийным дефектом кабельной линии 10 кВ (нагрев и рост частичных разрядов) подстанции Казарова 110 кВ, 13 ноября с 00:43 до 06:12 для проведения неотложных работ сотрудники АО "Россети Тюмень" отключили участок линии электроснабжения. Под отключение попали потребители микрорайонов Казарова, Березняковский и близлежащих СНТ. Часть потребителей перезапитали по резервным схемам электроснабжения. На месте проведения работ находилось необходимое количество специалистов и техники.
На текущий момент все потребители с ресурсом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru