Микрорайоны Казарова, Березняковский и близлежащие СНТ на ночь остались без света из-за аварии

В связи с аварийным дефектом кабельной линии 10 кВ (нагрев и рост частичных разрядов) подстанции Казарова 110 кВ, 13 ноября с 00:43 до 06:12 для проведения неотложных работ сотрудники АО "Россети Тюмень" отключили участок линии электроснабжения. Под отключение попали потребители микрорайонов Казарова, Березняковский и близлежащих СНТ. Часть потребителей перезапитали по резервным схемам электроснабжения. На месте проведения работ находилось необходимое количество специалистов и техники.

На текущий момент все потребители с ресурсом.