В санаториях Тюменской области за 9 месяцев отдохнули 118 тысяч человек

Санатории Тюменской области заработали 5 млрд 737 млн рублей за первые три квартала этого года, на 13% больше, чем в прошлом году, за это время они приняли 118 тысяч человек - на 6% больше, чем годом ранее.

Тюменская область на первом месте в Уральском федеральном округе по числу отдыхающих и доходам санаториев, сообщает ТУрстат. В целом число отдыхающих в санаториях Уральского федерального округа за первые 9 месяцев года составило 343,5 тысячи гостей. Доходы за этот период составили 11,8 млрд рублей, и это на 14,5% больше, чем в прошлом году в аналогичном периоде. Количество оздоравливающих в уральских здравницах увеличилось на 3,2%.