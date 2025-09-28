Жога заменит молодежью чиновников в Совете по молодежной политике

Молодые тюменцы могут вступить в Совет по молодежной политике при полпреде президента в Уральском федеральном округе, о переформатировании совета полпред Артем Жога заявил на форуме "Утро" В Тюмени.

Жога отметил, что в молодежной политике уральских регионов уже пора фокус зрения сместить с различных творческих активностей для студентов и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед нашим государством, а чиновников в совете заменить на молодых профессионалов из регионов:

"Наша задача - уйти от формализма и иерархии. Хочется, чтобы его участниками стали не чиновники, а инициативные представители нового поколения, которых я вижу в каждом регионе УрФО во время поездок. Участниками Совета станут реальные люди, которые трудятся на благо своих регионов. Они будут формировать повестку Совета, обсуждать конкретные проблемы и предлагать практические решения. Это будет площадка, где голос молодёжи действительно слышен", — цитирует слова Жоги информационный центр правительства ТО.

Подать заявку на участие в совете можно до 30 октября.Первое заседание обновленного совета может пройти до нового года.

Форум "Утро" платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября, ключевая тема этого года - "Молодые профессионалы России".