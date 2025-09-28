Стало известно, что выгодно покупать осенью

Осенью снижаются цены на летнюю одежду и обувь, а также на товары для дачи и отдыха, такие как грили, садовая мебель и купальники. В это время года также выгодно приобретать свежие овощи и фрукты, например, арбузы, дыни, персики и сливы, так как идет их массовый сбор.

Осенью можно будет дешевле отправиться в отпуск, так как туры на морские курорты в некоторых регионах станут доступнее благодаря началу "бархатного сезона", который предлагает более низкие цены по сравнению с пиковым летним периодом.

"Ритейлеры часто используют стратегию "high-low pricing", устанавливая высокую цену, а затем устраивая распродажи, чтобы привлечь внимание покупателей", - рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он также добавил, что для понимания реальности скидок потребителям стоит сравнивать цены с прошлым периодом, использовать сервисы-агрегаторы цен и проверять стоимость у конкурентов, - сообщает АиФ-Тюмень.