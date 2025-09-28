Куда можно сообщать о состоянии автобусных остановок в Тюмени

На портале "Тюмень - наш дом" есть специальный раздел для таких обращений: "Остановки общественного транспорта". Тюменцы пишут, если появляются надписи, грязь и следы от объявлений, а также о поломках в конструкции.

За последние два месяца обращения приходили с улиц Республики, Циолковского, Газовиков, Муравленко, 50 лет Октября, Ямской и др.

Для обращения нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/, в том числе по учетной записи госуслуг. К сообщению можно приложить фотографию. Все обращения рассматриваются, появляются статус, итоговый - "Проблема решена".

Всего по разным вопросам на портал поступило более 67 тысяч обращений, - сообщает Вслух.ру.