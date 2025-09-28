Тюменцы могут поднять свой любимый город на 10 строчку в конкурсе

Голосование во Всероссийском конкурсе "Город России.Национальный выбор" продолжается. За Тюмень уже отдано более 16,1 тыс. голосов, с таким результатом областной центр на 12 месте в списке из 87 городов. Однако результат может быть выше.

Тюмень имеет все шансы закрепиться в топ-10, если жители помогут голосованием. Оно проводится на сайте город-россии.рф - бесплатно, без возрастных ограничений, без регистраций и смс-подтверждений. С одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки. Зато каждый день до 31 декабря, когда подведут итоги 2025 года. Сейчас, чтобы подняться в топ-10, надо минимум 3,5 тыс. голосов.

Среди городов Уральского федерального округа Тюмень лидирует. Екатеринбург на 28 месте, Ханты-Мансийск - на 30-м, Челябинск - на 35-м, Курган - на 48-м, Салехард - на 61-м. В топ-5 лидеров сейчас Нальчик, Курск, Иваново, Севастополь, Оренбург, - сообщает Вслух.ру.