Тюменцы могут подать заявку на конкурс рисунков ко Дню Сибири

В 15-й раз пройдет в Тюменской области состоится областной конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь.

В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, героям специальной военной операции, единству фронта и тыла в борьбе с фашизмом, а также знаменательным датам и выдающимся личностям.

Как сообщили в региональном отделении Ассамблеи народов России, участниками конкурса могут стать школьники и воспитанники организаций дополнительного образования из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района. Ребят поделят на три возрастные категории: 6-10 лет, 11-14 лет; 15-18 лет.

"В этом году школьникам предлагают поучаствовать в семи номинациях: "80 лет Победы: помним, гордимся", "Герои нашего времени", "Все для фронта, все для Победы!", "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "Созидатели нашего времени", "О Родине слово и песня". Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать заявленным темам и номинациям. Можно использовать любые графические техники - рисунок, гравюра, монотипия и другие, и материалы - карандаш, акварель, гуашь, пастель и т.д.", - отметили организаторы.

Дистанционные заявки от участников из Тюмени принимаются в электронном виде на официальном сайте деньсибири72.рф по 16 октября включительно. С 17 по 23 октября будет организован очный прием заявок для ребят из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского района.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена в Положении по ссылке.

6+