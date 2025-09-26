Участники "Утра" рассказали о пользе встречи с губернаторами

Пресс-служба форума молодежи УрФО «УТРО»

Губернаторы Тюменской области и Югры Моор и Кухарук встретились с молодежью на форуме "Утро" - провели уроки истории, в неформальной обстановке пообщались со своими делегациями, узнали, какие вопросы волнуют активистов их регионов. Молодежь тоже поделилась своими впечатлениями от встречи.

Тюменцы в беседе с Александром Моором говорили о значимости сохранения исторической памяти и уважения к предкам.

Виолетта Сычева из Краснодона, участница делегации Тюменской области:

Встреча с губернатором Тюменской области на форуме "УТРО" стала отличным началом! Наша делегация из Тюмени и Краснодона была в восторге. Мы получили мощный заряд энергии на все дни форума. С таким настроем мы будем активно работать над нашими проектами, учиться у лучших экспертов и заводить новые знакомства. Чувствуем себя одной большой семьей с ребятами из Тюменской области.

На встрече с делегацией Югры молодые активисты представили Руслану Кухаруку свои проекты для региона. Они говорили об инициативах в сферах медиа, профориентации, городской среды, семьи, системного обеспечения и других. Глава выслушал предложения, дал конкретные советы по их реализации и поделился своим опытом.

Екатерина Полохова, участница делегации из округа:

Возможность быть услышанной на таком высоком уровне — это незабываемый опыт. Мы обсуждали не формальности, а конкретные проекты. Прямой диалог придавал уверенности. Я была глубоко впечатлена и благодарна Руслану Николаевичу за ценные советы на будущее. Это, вероятно, была самая продуктивная встреча в моей жизни.

Форум "УТРО" продолжает работу — впереди у участников три дня образовательной программы, новых встреч и защита проектов грантового конкурса Росмолодёжь. Гранты.

