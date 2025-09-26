Два фапа и амбулаторию открыли в Тюменской области

Фапы в ишимском селе Шаблыкино и голышмановской деревне Земляная, амбулаторию в заводоуковском Падуне отрыли на этой неделе, что делает доступнее медуслуги и комфортнее работы и приемы как для медработников, так и для пациентов.

Модули фапов новые, амбулатория Областной больницы №12 открылась после капремонт. В ней будут получать помощь 2 500 взрослых и детей. В обновленной амбулатории разместились палата дневного стационара и кабинеты: приема врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный. Вести прием населения будут врач общей практики, фельдшер и акушер. Жители здесь смогут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию.

ФАП и амбулатория возведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".