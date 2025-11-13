Рекламу тюменского спа-комплекса обнаружили в Дубае

Фотографии баннеров с рекламой тюменского спа-комплека опубликовала команда Visit Tyumen.

"Тюменские термы уже в Дубае! Тепло Сибири официально вышло на международный уровень и приглашает жителей Арабских Эмиратов погреться в наших горячих водах. Ведь в Дубае сейчас всего лишь +35, а в наших термах — +42. Арабские туристы уже пакуют чемоданы на термальный сезон, а ты все еще не в термах? Приезжай!" - пишет Visit Tyumen.