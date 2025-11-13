Тюменцев ждут на публичных слушаниях по бюджету-2026

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы "О бюджете города Тюмени на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" пройдут сегодня, 13 ноября, в администрации города, горожан приглашают принять в них участие.⁣

Слушания пройдут с 18 до 20 часов по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов. Проект бюджета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени", официальном сайте администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Экономика и финансы" подразделе "Финансы" во вкладке "Бюджет города" и на сайте департамента финансов и налоговой политики.