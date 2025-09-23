Тюменские курсанты центра "Воин" заняли третье место во всероссийской Зарнице 2.0

Команда "ВОИН-ВЕПРЬ" из Тюменской области заняла третье место в общем зачете Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", первое место - у сборной центра "Воин" из разных регионов России.

Честь Тюменской области защищал сборный отряд, в составе команды — воспитанники центров "Аванпост" и "Вони", ученики Мальковской школы, школы № 65 и гимназии № 83 города Тюмени.

Финал "Зарницы 2.0" для сборной и 14 команд, прошедших подготовку в Центре "ВОИН", проходил в оборонно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области. В игре предстояло пройти гарнизонную службу, большую военно-тактическую игру с имитацией реальных боевых действий, также в программе были комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, штурмовиков, политруков, военкорров, инженеров-сапёров, медиков, операторов БПЛА.

Кульминацией стал финальный бой 21 сентября. Он прошел на полигоне "Волжский" между двумя армиями — "Ока" и "Кама". В каждой армии участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Бой длился час, победу одержала "Ока", в состав которой действовала тюменская команда.

Игра реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".