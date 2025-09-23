Жители Тюменской области отправили очередной конвой с поддержкой землякам в зону СВО

Новая партия гуманитарного груза - 33-я по счету собрана жителями Тюменской области и отправлена 22 сентября от парка Пограничников Тюмени в зону специальной военной операции.

Организует конвой общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области", за все время перевезено более 700 автомобилей, доставлено свыше двух миллионов килограммов жизненно важных грузов. Транспортные услуги оплачивает благотворительный счет "Победа" Тюмени, по словам главы города Максима Афанасьева, на эти цели уже направлено около 14 млн рублей.

Жители и организации, компании Тюмени активные участники сбора гумгрузов. В этот раз в рамках проекта "Тюмень для Победы" в поддержку военнослужащим они отправили микроавтобус из гаража администрациигорода, автомобиль "Нива", 4 мотоцикла, 30 маскировочных сетей, 8 генераторов, 18 квадрокоптеров, 20 радиостанций, 18 бензопил, 30 пауэрбанков и многое другое. Груз будет доставлен в города Краснодон, Мариуполь — Донецк, Белгород — Курск.

Глава Тюмени выразил слова благодарности Альберту Тагирову, гендиректору Городского парка культуры и отдыха" - за приобретение квадрокоптеров и запчастей к ним по заявке от подразделения, где активно используют боевые беспилотники; Владимиру Прибыткову, директору компании "Ин Нова", за 10 мощных пауэрбанков и двух электростанций; Татьяне Демченко, гендиректору Управляющей компании "Дом с добром", за электростанцию и 2 генератора; Андрею Михайловичу за покупку и передачу "Нивы"; Динаре Тарамовой, гендиректору ООО "Мальвинка", за 2 генератора и 12 бензопил; Любови Сидоренко и волонтерской группе "Содействие 72" за передачу изготовленных ими изделий 3Д-печати; Александру Васенину, директору компании "Гипсолит", за передачу генератора для мотострелкового подразделения и "Тобольскому землячеству" за передачу медизделий для мотострелкового подразделения.

"Благодаря вашей поддержке и активному содействию мы успешно продолжаем оказывать необходимую помощь нашим военнослужащим!" - отметил Афанасьев.