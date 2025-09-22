Выставку "Китель Победы" об участниках Великой Отечественной войны открыли в Тюменской гордуме

Выставку всероссийского фотопроекта "Китель Победы" торжественно открыли 22 сентября в Тюменской городской думе. 27 портретов ветеранов, детей войны и их потомков с рассказами о героях - тех, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны все желающие смогут увидеть до 22 октября на третьем этаже думы.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Тюменской городской думы, школьники, подростки из "Юнармии" и "Движения первых", участники фотопроекта и другие почетные гости.

"В каждом кадре видна история, которая объединяет прошлое и настоящее — сегодня в зоне специальной военной операции современные герои вновь защищают Родину, как и их предки восемь десятилетий назад. Такие акции особенно важны в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Годом защитника Отечества в России и Годом героев в Тюменской области", - рассказала о событии председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Региональным руководителем проекта в Тюмени является вдова бойца с позывным "Викинг" и активная общественница Динара Новикова. По ее словам, экспозиция является данью уважения подвигу, стойкости, мужества нашего народа в годы войны. Организаторы выставки надеются, что она побудит зрителей к изучению истории Родины, в том числе через историю своих семей.