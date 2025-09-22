Фестиваль "Димитриевская суббота" начался в Тюмени

Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" официально стартовал в Тюмени в 31 раз. На площади имени Губкина у храма Димитрия Донского прошла патриотическая акция "Свеча", сообщает информационный центр правительства ТО.

На церемонии курсанты центра "Аванпост" вынесли кубки со священной землей с полей сражений — одним из главных символов мероприятия. Это земля с Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля, землю Пальмиры и Донбасса, после возложили цветы и поставили свечи к памятнику "С чего начинается Родина".

Фестиваль проходит под девизом "За веру, народ и Отечество", за многолетнюю историю в нем поучаствовали уже около 16 тысяч исполнителей.

"Этот фестиваль не только про песни и творчество — он про веру, любовь к своему Отечеству, к своему ближнему и, конечно же, про память. Ведь если миссия воина — это защищать свое Отечество, то для нас с вами — это чтить память обо всех воинах", - отметила начальник управления по реализации молодежной политики департамента молодежной политики Тюменской области Анастасия Попова.