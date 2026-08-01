Кредит с расчётом на банкротство: чем рискует заёмщик

Суды всё чаще отказывают в списании долгов, если приходят к выводу, что заёмщик с самого начала рассчитывал получить деньги и избавиться от обязательств через банкротство. На это могут указывать поддельные документы или завышенные сведения о доходе; несколько кредитов, оформленных подряд, или ситуация, когда человек вносит два-три платежа, а затем перестаёт платить.

Один из таких случаев произошёл в Свердловской области. В августе 2024 года женщина оформила несколько кредитов. Часть денег она сняла, часть перевела на счёт турфирмы, а уже в ноябре подала заявление о банкротстве. В июле 2026 года женщину признали виновной в мошенничестве в сфере кредитования по ст. 159.1 УК РФ.

Суд учитывает и другие действия должника перед банкротством — например, попытки скрыть имущество или вывести полученные деньги.

В Татарстане мужчина за восемь дней оформил семь кредитов на 4,5 млн рублей и попытался получить ещё три. Часть денег он потратил на автомобиль, который затем пытался скрыть. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

Жительница Воронежской области при оформлении кредита предоставила поддельные справки 2-НДФЛ и завысила свой доход в пять раз. Из полученных более 4 млн рублей часть перевела бывшему мужу, остальные деньги сняла. После четырёх платежей она обратилась за банкротством. Суд банкротом её признал, но от погашения кредита не освободил. Позднее было возбуждено уголовное дело.

Иногда к таким схемам должников подталкивают "раздолжнители" — посредники, которые предлагают оформить банкротство и избавиться от кредитов. Их услуги могут стоить более 200 тысяч рублей с человека. В отдельных случаях полученные в кредит деньги могут уходить и самим посредникам. Например, в июне 2026 года в Ингушетии выявили схему, при которой средства перевели на счёт супруги арбитражного управляющего — он вёл дело о банкротстве.