В Нижнетавдинском округе возбудили уголовное дело после того, как при ремонте дороги было повалено 78 деревьев

Во время патрулирования лесов вблизи Андрюшенского сельского поселения при ремонте автомобильной дороги оказались выкорчеваны и повалены 78 живых сосен, берёз и осин. Деревья были повреждены до степени прекращения роста на площади 1200 м². Ущерб оценивается в 525 тысяч рублей, сообщили в деплеса ТО.

По данному факту составлен акт. Виновное лицо установлено, а материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ.

❗Напомним, что уголовная ответственность за незаконную рубку или повреждение лесных насаждений наступает в случаях, когда ущерб превышает 5 тысяч рублей.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления виновному можгут грозить штрафы, а п ри совершении незаконной рубки группой лиц, в крупном или особо крупном размере санкции значительно строже и могут предусматривать лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 3 млн рублей.