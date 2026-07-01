Альтернативные платежи обогнали карты по среднему чеку

Россияне продолжают активно использовать альтернативные картам и наличным способы оплаты. По итогам января-мая 2026 года средний чек у них оказался выше на 60%, чем при "традиционных" платежах.

По данным ВТБ, за первые 5 месяцев этого года пользователи совершили около 570 млн оплат, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. И потратили свыше 660 млрд рублей с помощью платежных стикеров, СБП и сервисов бесконтактной оплаты. Самая большая доля операций пришлась на стикеры, их владельцы провели с начала года 238 млн оплат на 175 млрд рублей, это в 1,4 раза превышает показатели 2025. Система быстрых платежей уступила первенство по числу транзакций, их было 172 млн, но сумма таких расходов оказалась в 2 раза выше: покупатели потратили в этом году по СБП 365 млрд рублей, рост к 2025 также в 1,4 раза. Сервисы бесконтактной оплаты в этом году стали в 2,3 раза популярнее, чем в прошлом, пользователи потратили с их помощью 120 млрд рублей.



"По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся картой", – отметил Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ. Он подчеркнул, что технологии напрямую влияют на активность покупателей и объем их покупок.