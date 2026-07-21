Больше 100 млн рублей потратили юные тюменцы на культурные мероприятия

По данным ВТБ, в первом полугодии жители Тюменской области в возрасте от 14 до 22 лет купили по Пушкинской карте билеты в кино, музеи и театры на сумму в 103 млн рублей. При этом культурные предпочтения молодежи изменились. Так, в начале года почти половина всех таких трат пришлась на кино, а теперь его доля снизилась до 32%.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области:

ВТБ выдал в регионе больше 95 тыс. Пушкинских карт. Пик спроса на них зафиксирован в весенние каникулы, тогда меньше чем за месяц тюменцы получили почти 10 тыс. карт. Наибольшей популярностью они пользуются у школьников 15-17 лет. Именно в этом возрасте их активнее получают и используют. Интерес к культурным мероприятиям у 14-летних тюменцев и 20-22-летних одинаковый.

В этом году жители региона могут сэкономить семейный бюджет и потратить с помощью программы 476,7 млн рублей.