Пострадавшие предприниматели получат поддержку

18:01 20 июля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Представители среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях, могут рассчитывать на поддержку, сообщили в ВТБ. Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.

Предприниматели могут обратиться в офисы или через интернет-банк за отсрочкой по погашению основного долга, процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми решениями. Все вопросы бизнеса будут рассматривать в приоритетном порядке на индивидуальных условиях с экспертной поддержкой для оперативности.

Теги: ВТБ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2026