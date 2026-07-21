Пострадавшие предприниматели получат поддержку

Представители среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях, могут рассчитывать на поддержку, сообщили в ВТБ. Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.

Предприниматели могут обратиться в офисы или через интернет-банк за отсрочкой по погашению основного долга, процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми решениями. Все вопросы бизнеса будут рассматривать в приоритетном порядке на индивидуальных условиях с экспертной поддержкой для оперативности.