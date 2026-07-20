Нейросеть для архитекторов разработают ученые в Тюмени, чтобы строить с учетом "культурного кода"

Фото пресс-службы ТИУ

Команда разработчиков из Тюменского индустриального университета выиграла грант т Российского научного фонда на разработку генеративной нейросетевой модели для проектирования зданий с учетом особенностей архитектуры конкретного региона, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В междисциплинарной команде под руководством кандидата архитектуры, заместителя директора по науке и инновациям Института архитектуры и дизайна Марии Гайдук участвуют эксперт в области параметрического проектирования и нейросетей Иван Велижанин и молодые исследователи Каролина Туранская, совмещающая компетенции в сфере ИИ, архитектуры и культурологии, и Кира Колесникова, специализирующаяся на архитектурной визуализации.

Разработчики планируют реализовать проект за три года. Цель - научить алгоритмы "понимать" культурный и исторический контекст. Для базы данных архитектурного наследия Тюмени они оцифруют более тысячи изображений старинных объектов и проведут параметрическую разметку их стилистических особенностей, отражающих узнаваемый архитектурный код города. Такой подход позволит создавать не копии исторических зданий, а современные концепции, стилистически связанные с городской средой и учитывающие региональные особенности.

В вузе рассказали, что материалы проекта смогут использовать не только ученые, преподаватели, но и проектные организации, городские службы, а в перспективе и коммерческие структуры для создания ИИ-ассистентов для архитекторов. При условии масштабирования методики на другие исторические города России можно будет сформировать единый каталог "Архитектурных кодов России" – систему цифровых профилей, которая поможет сохранять уникальные облики городов в условиях активного градостроительного развития, считают авторы проекта.