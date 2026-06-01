Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64 млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10 млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.

Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый восточный — на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике, а самый южный — в Дагестане. Все устройства легко найти на карте в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, где указаны их местоположение, режим работы и доступные сервисы.

С помощью банкоматов Сбера можно снять и внести наличные, оплатить услуги, налоги и связь, перевести деньги, внести выручку на расчётный счёт (для организаций). Удобная и безопасная авторизация доступна по улыбке (биометрия), банковской карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду.

Для большинства клиентов устройства Сбера находятся меньше чем в 10 минутах ходьбы от дома или работы. Меню банкомата переведено на 10 языков (английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и другие), воспользоваться устройствами могут незрячие — нужно только вставить наушники и следовать аудиоподсказкам.

Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.

В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил банкомат нового поколения — универсальный центр заботы о благополучии человека, не имеющий аналогов в мире. Благодаря умному ИИ-помощнику ГигаЧат банкомат понимает голосовые команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести наличные. Также устройство позволяет провести экспресс-оценку здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам — результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.

Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в крупнейших городах.

Вячеслав Цыбульников, заместитель Председателя Правления Сбербанка: