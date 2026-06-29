Тюменцы рассказали, в каких профессиях они не хотят видеть своих детей

Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими. В открытом опросе SuperJob приняли участие родители из города.

Главным карьерным кошмаром тюменцев в мыслях о будущем их детей остается профессия дворника: ее назвали 13% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (12%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 10% голосов).

Работой уборщика и продавца пугают детей по 9% горожан. Еще 7% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 5% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 4% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

10% родителей утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.

Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером. Матери чаще отцов говорят о безусловной поддержке любого карьерного выбора подрастающего поколения (13% против 7%).