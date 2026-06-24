Тюменские антимонопольщики сообщили, что следят за обоснованностью цен на нефтепродукты

13:10 24 июня 2026
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Мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов осуществляется на постоянной основе, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

"Тюменское УФАС России осуществляет контроль за экономической обоснованностью стоимости нефтепродуктов. Проводится работа по установлению в действиях операторов розничного рынка нефтепродуктов признаков нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке и принимать меры в рамках своих полномочий. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении на сайте УФАС.

Теги: УФАС России по Тюменской области , бензин , цены
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