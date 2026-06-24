Ограничения на продажу бензина и дизеля на один автомобиль ввели в Тюменской области

В Тюменской области на АЗС "Газпромнефть" введены ограничения по объему отпускаемого топлива. В населённых пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена, сообщил губернатор Александр Моор.

"Это вынужденная превентивная мера. Она призвана не допустить ажиотажный спрос, который может привести к перебоям с поставками топлива. Правительство Тюменской области находится на связи с компаниями-участниками топливного рынка. Необходимые запасы в регионе имеются, поэтому поводов для покупки бензина и дизеля впрок нет! Следим за развитием событий", - пояснил ситуацию Алекснадр Моор.