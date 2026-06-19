Выдачи льготной и рыночной ипотеки сравнялись

14:11 19 июня 2026
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В первой половине июня россияне оформили паритетный объем рыночной и льготной ипотеки – по 7 млрд рублей. Во втором полугодии 2026 года баланс сегментов окончательно восстановится в целом по рынку. Полияет снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса, сообщили в ВТБ.
Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий "семейной" программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля финансисты ожидают, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин:

Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится. 

По прогнозу аналитиков, объем выдач ипотеки в России за январь-июнь достигнет 2,1 трлн рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Теги: ВТБ
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