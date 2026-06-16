Эксперт назвал пять правил для начинающих инвесторов

Для выхода на фондовый рынок нужно понимание прямой зависимости между риском и доходностью. Этот и другие базовые принципы для инвесторов-новичков назвал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

"Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере", — предупредил топ-менеджер.

Второй ориентир касается психологической устойчивости. Эксперт советует каждому начинающему инвестору заранее честно ответить себе на вопрос: как он воспримет просадку портфеля на 20, 30, 50 или даже 70%.

Третий принцип сформулирован лаконично: покупать дёшево, продавать дорого.

Четвёртый — постепенно осваивать анализ фундаментальных показателей эмитентов. По словам Пьянова, именно они определяют доходность актива не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе.

Пятый совет — диверсификация. "Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах — по эмитентам, по отраслям, по инструментам", — резюмировал первый зампред ВТБ.

Принципы охватывают как практические аспекты работы с портфелем, так и эмоциональную готовность к волатильности рынка — именно её отсутствие банкир считает главной причиной разочарований новичков.