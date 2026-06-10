Где можно жарить шашлык во время запрета разводить огонь в Тюменской области

Жители и гости города Тюмени могут провести время на природе и приготовить пищу на мангалах на территории специально обустроенных мест отдыха в городских лесах и Гилевской роще - создано 15 мангальных зон. Это стало возможным благодаря поправкам, которые правительство Тюменской области внесло в действующие правила.

"Жители и гости Тюмени могут воспользоваться специальными обустроенными площадками в тюменских городских лесах и в Гилевской роще. Эти места оборудованы для безопасного приготовления пищи на открытом огне. Полный список и адреса площадок размещены на официальном сайте администрации города Тюмени", - сообщил глава города Максим Афанасьев.

Разводить костры и использовать мангалы в других местах, кроме специально оборудованных площадок, запрещено. Нарушение правил может повлечь административную ответственность.